Wouter Koolmees wordt nieuwe president-directeur NS

Wouter Koolmees is per 1 november 2022 de nieuwe president-directeur van NS. 'Hij wordt op voordracht van de Raad van Commissarissen aangesteld door de aandeelhouder, de minister van Financiën', zo meldt NS maandag.

Marjan Rintel

Wouter Koolmees volgt Marjan Rintel op die 1 juli naar KLM vertrok en sinds die tijd waargenomen wordt door Bert Groenewegen. De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar.

Minister

Wouter Koolmees was van 2017 tot begin 2022 minister van Sociale Zaken. Als minister zorgde hij er tijdens de Coronacrisis voor dat werkgevers hun medewerkers in dienst konden houden door het instellen van de NOW-regeling. Koolmees studeerde economie aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens werkte hij bij het ministerie van Financiën waar hij onder andere hoofd begrotingsbeleid was. Van 2010 tot 2017 zat hij namens D66 in de Tweede Kamer waar hij optrad als financieel specialist.

'Bewezen staat van dienst'

'Wouter Koolmees heeft een bewezen staat van dienst als bestuurder die zaken voor elkaar krijgt. Altijd vanuit het maatschappelijk oogpunt, waarbij hij de belangen van verschillende groepen weet te verenigen. Ik heb er vertrouwen in dat hij NS naar een volgende fase kan leiden in een tijd dat de bereikbaarheid van Nederland onder druk staat. Van de Aast vervolgt: 'Ook wil ik Bert Groenewegen bedanken voor de uitstekende wijze waarop hij de positie van president-directeur de afgelopen maanden waarneemt, naast zijn functie als financieel-directeur van NS', aldus

Gerard van de Aast, voorzitter Raad van Commissarissen NS

'Zin om aan de slag te gaan'

'Ik heb zin om aan de slag te gaan bij NS. Een prachtig, breed maatschappelijk bedrijf met zo’n 20.000 betrokken collega’s. Ik ken NS in de hoedanigheid van reiziger goed, ik ben een grootverbruiker van de trein. Ik ben altijd onder de indruk van hoe goed we het in Nederland geregeld hebben. Toch staat NS steeds meer onder druk en dat geldt ook voor haar prestaties. Samen met alle NS’ers wil ik ervoor zorgen dat de reiziger tevreden is en dat NS de noodzakelijke ambities van Nederland op het gebied van bereikbaarheid en duurzaamheid kan waarmaken', aldus Wouter Koolmees.