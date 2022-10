Militairen redden tijdens training onwel geworden collega uit zwembad

Een militair van de Luchtmobiele Brigade is tijdens een trainingsactiviteit in het water onwel geworden. Dat gebeurde afgelopen nacht in zwembad De Stok in Roosendaal. 'Na een korte ziekenhuisopname mocht de man vanmorgen naar huis', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag

Onder water verdwenen

De militair verdween tijdens een oefening onder water, maar kwam niet boven. Daarom sprong na enkele seconden een collega het bad in en trok de drenkeling naar boven. 'Nadat hij kort daarop opnieuw onder water verdween, is hij uit het zwembad getrokken', aldus het ministerie. De Rode Baret raakte vervolgens een aantal keer buiten bewustzijn en spuugde water uit. Er is eerste hulp verleend terwijl een ambulance onderweg was en hem naar het ziekenhuis vervoerde.

Onderzoek door KMar

Wat precies de oorzaak is geweest van het onwel worden is niet bekend. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft de kwestie in onderzoek.