Nederlands marineschip na recordvangst 21.300 kg drugs terug in Nederland

Vrijdagochtend kwam, na een inzet van een half jaar in het Caribisch gebied, het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen weer terug in Nederland. Dit meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Recordvangst aan drugs

De bemanningsleden van het marineschip konden in Den Helder hun familieleden weer in de armen vallen. 'De inzet mag gerust een succes worden genoemd. De marine wist met internationale partners een recordaantal drugs van in totaal 21.300 kg te onderscheppen', aldus het ministerie.

18 drugsonderscheppingen voor totaal 21.300 kg

De teller stopte afgelopen maand pas na 18 onderscheppingen, goed voor 21.300 kilo aan drugs. Het overgrote deel betrof cocaïne, in totaal 17.800 kilo. Daarnaast ging het om 3.500 kilo marihuana. Tijdens deze operaties werkt de marine met een groot aantal landen samen. De laatste 4 onderscheppingen waren afgelopen maand. Deze waren goed voor in totaal zo’n 5.000 kilo aan smokkelwaar.

Taken stationsschip

Drugsbestrijding is een van de vele taken van de marine in het Caribisch gebied, dat er altijd actief is met een stationsschip. Ook anti-mensensmokkel, search and rescue-taken en noodhulp na bijvoorbeeld aardbevingen en orkaanpassages, behoren tot de hoofdtaken. Het stationsschip opereert in opdracht van zowel de Kustwacht Caribisch gebied als het Amerikaanse samenwerkingsverband Joint Interagency Task Force South. De Groningen is inmiddels afgelost door zusterschip Zr.Ms. Holland.