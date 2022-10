Afzettingen in omgeving rond Catshuis vanwege 'verdachte situatie'

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben zaterdagmiddag rond 13.00 uur een ruime afzetting gemaakt rond het Catshuis, de ambtswoning van Premier Rutte, in Den Haag vanwege een 'verdachte situatie'.

Aantal straten afgezet

De politie wil niet aangeven wat die verdachte situatie is. Omdat de omgeving rond de Johan de Wittlaan, de Adriaan Goekooplaan en de President Kennedylaan is afgezet moet al het autoverkeer maar ook fietsers en voetgangers omrijden.

OPCW

Rond het afgezette gebied bij het Catshuis bevinden zich nog verschillende andere gebouwen en kantoren van instanties, zoals ambassades en het hoofdkwartier van de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Update 15.50 uur: 'Loos alarm'

De melding van een verdachte situatie in de omgeving van de JohanDeWittlaan in Den Haag blijkt loos alarm te zijn, zo laat de politie zojuist weten. De afzettingen zijn inmiddels opgeheven. 'Wij doen verder onderzoek en kunnen daarom geen nadere mededelingen doen over de melding', aldus de politie.