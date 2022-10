Meisje (10) omgekomen en zes gewonden bij ernstig verkeersongeval op A73 bij Sint Joost

In de nacht van zaterdag op zondag is in Zuid-Limburg bij een ernstig ongeval op de A73 ter hoogte van Sint Joost een meisje van 10 jaar om het leven gekomen en raakten zes personen gewond. 'Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren', zo meldt de politie zondag.

Botsing

'Twee personenauto’s botsten rond 00.00 uur door nog onbekende oorzaak op elkaar. Het omgekomen meisje (10) zat samen met haar 36-jarige vader, beide uit Gelsenkirchen, Duitsland, in een van de twee auto’s. In de andere auto zat een gezin met drie kinderen. De inzittenden uit deze auto, een 43-jarige man, 34-jarige vrouw, twee meisjes, 4 en 7 jaar en een jongen, 12 jaar, zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht.

Vader

De vader van het overleden meisje is overgebracht naar het ziekenhuis in Venlo. De politie onderzoekt de zaak. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor de aanrijding is geweest. Voor de hulpverlening werden onder meer twee traumahelikopters ingezet, aldus de politie.

Onderzoek

Verkeersdeskundigen van de politie doen verder onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval op de A73.