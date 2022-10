Overheid verhoogt subsidie met 62 miljoen euro extra voor isolatie en warmtepompen

Het budget van de ISDE, de subsidieregeling voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet, wordt in verband met het grote aantal aanvragen dit jaar nog met € 62 miljoen verhoogd. 'Daarmee is er in totaal € 290 miljoen beschikbaar in 2022. De ophoging van de subsidie is per 18 oktober beschikbaar', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maandag.

'Verdubbeling aantal aanvragen'

De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert, voorziet dat het aantal ISDE-aanvragen in 2022 verdubbelt ten opzichte van vorig jaar naar ruim 80.000 aanvragen. De ISDE-subsidie wordt jaarlijks beschikbaar gesteld en loopt door tot 2030. Zowel huiseigenaren, VvE’s als bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de regeling. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp of isolatiemaatregel.

Nog bijna 90 miljoen beschikbaar voor 2022

Dit jaar werden door huishoudens al ruim 64.000 aanvragen gedaan. Er werd ruim € 98 miljoen aangevraagd voor isolerende maatregelen en bijna € 56 miljoen voor de installatie van (hybride) warmtepompen. Na de verhoging van het budget is er tot en met eind dit jaar nog bijna € 90 miljoen beschikbaar voor huishoudens en zakelijke gebruikers. Daarnaast is er binnen de ISDE specifiek voor zakelijke gebruikers in 2022 € 30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Aanvragen kan via de website van RVO.

Energie besparen en verduurzamen

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: ‘Energie besparen en verduurzamen zijn de belangrijkste maatregelen die we kunnen nemen om minder kwetsbaar te worden voor hoge energieprijzen en om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen uit het buitenland. We zien ook dat steeds meer mensen hun huis willen verduurzamen. Om te voorkomen dat hoognodige isolerende maatregelen tot stilstand komen verhogen we het budget van de ISDE dit jaar nog met € 62 miljoen.’