Rover wil dat Staatssecretaris ingrijpt in het OV

Rover wil dat de staatssecretaris in actie komt in het openbaar vervoer, nu reizigers overal te maken krijgen met ingekrompen dienstregelingen. Bij NS komt daar nog eens bij dat er onnodig te korte treinen rijden, schrijft Rover in een brief aan het Ministerie van IenW.