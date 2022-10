Vier overleden personen uit Lek gehaald

Hulpdiensten hebben in de nacht van zondag op maandag vier overleden personen uit de rivier de Lek gehaald bij Streefkerk. Het zou gaan om een vader, moeder en twee volwassen dochters uit Gouda.

Volgens Omroep Rijnmond zou alles wijzen op een noodlottig ongeval. De vier slachtoffers waren zaterdagavond naar een bruiloft geweest in Rotterdam en waren sindsdien spoorloos. Het eerste slachtoffer werd zondagmiddag gevonden door voorbijgangers die de hulpdiensten inschakelde.

Na een zoektocht met een helikopter werd in de loop van de dag een tweede slachtoffer in het water gevonden. In de nacht werd een auto aangetroffen met hierin nog twee overleden personen.