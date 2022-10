FNV organiseert landelijke manifestatie tegen crisis inkomen

FNV: 'De inflatie in Nederland is op het hoogste punt sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw. De lonen blijven ver achter bij de stijgende prijzen. We zitten middenin een regelrechte nationale inkomenscrisis. Miljoenen gezinnen hebben financiële problemen. Dit kunnen wij niet accepteren. De lonen moeten omhoog!'

'Miljoenen mensen maken zich zorgen. Zorgen over het einde van de maand, over dure boodschappen en hoge energierekeningen. Want ónze inkomens blijven achter!', aldus het FNV. 'De politiek plakt pleisters, maar de problemen duren voort en de verdeling blijft scheef. We zijn een rijk land. We werken harder dan ooit en toch mogen wíj, de werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, opnieuw de rekening betalen. Dat moet echt anders.'

De #NLverdientBeter Manifestatie is op 26 november 2022 bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. De minifestatie begint om 14.00 - 15.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur).