Defensie neemt eerste vernieuwde Apache-gevechtshelikopter in ontvangst

De eerste volledig vernieuwde Apache-gevechtshelikopter van Defensie is dinsdag overgedragen aan Nederland. 'Dat gebeurde bij fabrikant Boeing in het Amerikaanse Mesa', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Volledig gemoderniseerde vloot

De andere 27 Apaches Echo (AH-64E) volgen de komende periode in fases. De laatste is medio 2025 gereed. De luchtmacht beschikt vanaf dat moment over een volledig gemoderniseerde vloot. Die is tot 2050 inzetbaar, operationeel relevant en toekomstbestendig.

'Echo'

“De Echo is echt een grote stap voorwaarts”, zei viceadmiraal Arie Jan de Waard, die het toestel namens Defensie in ontvangst nam. “Het is niet het volgende hoofdstuk voor de luchtmacht, maar een volledig nieuw boek. In de veranderende wereld waarin we nu leven, is het belangrijk dat onze wapensystemen constant worden vernieuwd en operationeel relevant blijven. Zo blijven we ons wapenen tegen dreigingen van nu en in de toekomst.”

Toestellen volledig gestript

Tijdens de zogeheten remanufacture haalt Boeing alle Apache Delta’s volledig uit elkaar. Componenten worden getest, hergebruikt of vervangen. Samen met vele nieuwe systemen worden deze op een nieuw geproduceerde romp geïnstalleerd. Verder krijgen de motoren meer vermogen en is de helikopter sneller en wendbaarder.

Nieuwe radarsystemen

Daarnaast krijgt de Apache de beschikking over nieuwe radarsystemen om zo doelen nog eerder te ontdekken. Ten slotte worden er nieuwe radio’s en missiesystemen geïnstalleerd, waardoor de vlieger efficiënter te werk kan gaan.

In 2023 naar Nederland

De eerste 6, van uiteindelijk 8 helikopters, gaan naar het 302 squadron in het Texaanse Fort Hood. Begin 2023 starten daar de trainingen van de Nederlandse vliegers en het onderhoudspersoneel. Volgens de huidige planning komen de eerste 2 Echo’s volgend jaar oktober naar Nederland.