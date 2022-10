Taakstraf van 200 uur geëist tegen Glennis Grace

Openlijke geweldpleging supermarkt

Vandaag staan vijf meerderjarige verdachten - in leeftijd variërend van inmiddels 20 tot 51 jaar - voor de rechtbank op verdenking van openlijke geweldpleging in een supermarkt aan de Westerstraat op 12 februari 2022. Glennis Grace en de 27-jarige man uit Purmerend worden daarnaast ook verdacht van mishandeling en bedreiging. Morgen zullen de twee vijftienjarige verdachten uit Amsterdam die bij de start van het incident waren betrokken zich – achter gesloten deuren – voor de rechter moeten verantwoorden.

Camerabeelden en getuigenverklaringen

Drie slachtoffers, medewerkers van de supermarkt, hebben aangifte gedaan. Op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen heeft de politie kunnen vaststellen wat er die zaterdagavond in de supermarkt is gebeurd. De officier schetste dat die avond rond 19.20 uur beide minderjarige verdachten door de supermarkt lopen waarbij een van de twee voortdurend rookt.

Gooit met winkelmandjes

Als hij daar door het personeel op wordt aangesproken en naar buiten wordt begeleid, verzet hij zich hevig. Hij loopt de winkel weer in en gooit met winkelmandjes. Als hij richting uitgang wordt geduwd raakt hij uit balans en komt ten val, waarbij hij een oppervlakkige schaafwond oploopt. Daarna slaat hij tweemaal een medewerker.

'Koppen gaan rollen'

Twintig minuten later verstuurt Glennis Grace een appje naar de 27-jarige medeverdachte waarin ze hem meldt dat haar zoon zou zijn aangevallen in de supermarkt, dat ze er naar toe gaat en dat ‘er koppen gaan rollen’. Iets voor 21 uur verzamelen alle zeven verdachten zich voor de winkel. Eenmaal daar aangekomen splitst de groep zich zodat niemand van de supermarktmedewerkers aan de verdachten kunnen ontsnappen. Vanaf het eerste moment zijn de zeven verdachten in de winkel op zoek naar de latere slachtoffers.

Geslagen, geschopt en geduwd

Op camerabeelden zijn de verdachten te zien als een groep die samenwerkt en agressief optreedt. Er wordt geslagen, geschopt en geduwd. Drie minuten later verlaten de verdachten de winkel. De supermarktmedewerkers die het moesten ontgelden hebben bloeduitstortingen, schaafverwondingen en kneuzingen opgelopen en één medewerker heeft vijf weken niet kunnen werken vanwege een hersenschudding.

Fors geweld tegen jonge supermarktmedewerkers

De officier van justitie in haar requisitoir: “Deze zaak heeft tot forse beroering geleid in de samenleving. Dat heeft ermee te maken dat jonge supermarktmedewerkers zijn belaagd door een groep van zeven personen en dat daarbij fors geweld is gepleegd. In feite kan worden gezegd dat de supermarktmedewerkers zijn opgejaagd, geslagen, getrapt en achtervolgd, terwijl zij gewoon op zaterdagavond aan het werk waren. De openlijke geweldpleging, mishandelingen en bedreigingen kunnen worden gezien als eigenrichting.”

De eisen op een rij

- De officier eist tegen Glennis Grace een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand wegens openlijke geweldpleging en mishandeling. De officier vordert vrijspraak voor de bedreiging omdat dat de specifieke bedreiging niet kan worden bewezen.

- Tegen de 27-jarige man uit Purmerend eist de officier een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand wegens openlijke geweldpleging, mishandeling en bedreiging.

- Tegen de 20-jarige verdachte uit Amsterdam eist de officier een taakstraf van 200 uur op verdenking van openlijke geweldpleging.

- De 51-jarige verdachte uit Loenen aan de Vecht en de inmiddels 21-jarige verdachte uit Amsterdam hoorden beiden een taakstraf van 150 uur tegen zich eisen op verdenking van openlijke geweldpleging. Omdat de 21-jarige verdachte nog in zijn proeftijd loopt van een eerdere veroordeling eist de officier tegen hem ook de tenuitvoerlegging van een gevangenisstraf van twee maanden.