FNV: Werkgevers streekvervoer krijgen tot 11 december

Werkgevers in het streekvervoer krijgen tot 11 december de tijd om met garanties te komen voor een eerlijke en goede cao. Als dat niet gebeurt, komt er vanaf 12 december een vierdaagse staking. Dat heeft FNV de werkgevers laten weten. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: ‘Onze leden blijven strijdvaardig en willen nu niet opgeven. De nieuwe cao moet er voor zorgen dat de lonen meestijgen met de prijzen in de winkels en dat de werkdruk naar beneden gaat. Die garantie hebben we nodig, voordat we verder kunnen praten.’