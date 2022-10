Rotterdammer (30) overleden na beschieting op vol terras

Zaterdagavond is in Rotterdam een man meerdere malen beschoten op het Tiendplein in Rotterdam. Het schietincident vond rond 22.20 uur plaats op het moment dat alle terrassen vanwege het mooie weer vol zaten.

Spoedoperatie op straat

'Het slachtoffer van het schietincident aan het Tiendplein was dusdanig gewond dat hij op straat met spoed werd geopereerd. Daarna werd hij per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht maar overleed daar aan zijn verwondingen', zo laat de politie zondag weten.

Politieonderzoek

'Het is onduidelijk wat er aan het schieten vooraf is gegaan. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. We roepen getuigen op zich te melden', aldus de politie. Het onderzoek is in volle gang. De politie is in gesprek met getuigen van het incident en er worden camerabeelden veilig gesteld. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek op de plek van het incident.

Getuigenoproep

Op het Tiendplein waren veel mensen aanwezig tijdens het incident. Waarschijnlijk zijn er ook veel getuigen geweest van de schietpartij. De politie roept mensen op die iets hebben gezien of gehoord of die meer kunnen vertellen over de toedracht om contact op te nemen met de politie.

Update 13.15 uur

De politie heeft een signalement van de schutter bekendgemaakt. 'Hij droeg donkere kleding en een capuchon. Na het schieten vluchtte hij vanaf het Tiendplein de Zijdewindestraat in. Het onderzoek is in volle gang. De politie is in gesprek met getuigen van het incident en er worden camerabeelden veilig gesteld. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek op de plek van het incident', aldus de politie.