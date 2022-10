Grote vechtpartij bij partycentrum Amstelveen, agenten bekogeld met stenen

In de nacht van zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober hebben tientallen bezoekers van een feest de openbare orde in de omgeving van de Touwslagerij verstoord. 'Tientallen politiemedewerkers zijn bekogeld met stenen, glaswerk en andere voorwerpen', zo meldt de politie zondag.

24 aanhoudingen

'Er zijn in totaal 24 verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Tijdens het incident is een politiemedewerker gewond geraakt', aldus de politie.

Melding

Rond 00.30 uur worden meerdere politie eenheden naar een evenementenlocatie aan de Touwslagerij gestuurd. Aldaar zou er een feest zijn waar ongeveer 100 bezoekers buiten zouden staan die de toegang zijn geweigerd. Deze geweigerde bezoekers zouden zich de toegang tot het feest willen verschaffen door geweld te gebruiken tegen de beveiliging.

Ter plaatse

Wanneer de verschillende eenheden ter plaatse komen treffen zij inderdaad een grote groep van ongeveer 100 personen aan. Vervolgens hebben agenten een linie gevormd en keerde de rust weder. Deze rust heeft tot 02.45 uur geduurd want politiemedewerkers ontvangen dan meerdere meldingen van overlast.

Grimmige sfeer slaat om

Het blijkt dat de groep geweigerde bezoekers nooit zijn weggegaan maar zich in de omgeving hebben opgehouden. Tevens was het feest afgelopen en waren er nog bezoekers voor de evenementenlocatie aanwezig. Als agenten dan weer willen optreden splitst een deel van de groep zich af en gaat richting de tramhalte aan de Sacharovlaan.

Agenten bekogeld

Eenmaal daar slaat de sfeer helemaal om. De verdachten bekogelen de agenten met stenen, glaswerk en andere voorwerpen. Vanwege het gevaar hebben agenten zich teruggetrokken om vervolgens weer daadkrachtig op te treden met meer eenheden en medewerkers van de Marechaussee. Met behulp van een politiehelikopter hebben agenten een groep verdachten kunnen aanhouden in de Amstelveense wijk Westwijk. Een agent is geraakt door een steen en is behandeld in het ziekenhuis. Het gaat naar omstandigheden goed met hem. In totaal zijn er 24 verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging, deze zitten allen nog vast.

Getuigenoproep

Na ruim een uur is de rust wedergekeerd in de omgeving van de Touwslagerij. Ten tijde van het incident hebben verdachten met stenen gegooid en het kan dus zijn dat voertuigen daardoor beschadigd zijn geraakt. De politie doet een oproep aan onder andere tenaamgestelden van voertuigen die in die omgeving hun voertuig hebben geparkeerd.