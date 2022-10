Asielverzoeken toegenomen in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 hebben 10,6 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat waren er 3,6 duizend meer dan in het kwartaal ervoor. Het aantal nareizigers steeg met bijna 500 mensen naar 3,6 duizend. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de IND.

In 2020 en 2021 werden er minder eerste asielverzoeken gedaan en kwamen er minder nareizigers naar Nederland. Dit kwam vooral door de reisbeperkingen tijdens de coronapandemie. Na het opheffen van de reisbeperkingen nam het aantal asielverzoeken en nareizigers vanaf de tweede helft van 2021 weer toe.

In het derde kwartaal van 2022 dienden 10,6 asielzoekers een eerste asielverzoek in, 3 555 meer dan het kwartaal ervoor en 4 120 meer dan het eerste kwartaal van dit jaar. Het verschil met het derde kwartaal van 2021 is minder groot (1 790 meer asielverzoeken).

Ruim 4 op de 10 zijn Syriër

In het derde kwartaal deden 4 605 Syriërs een eerste asielverzoek. Dit aantal is verdubbeld ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022, toen er 2 260 eerste verzoeken werden gedaan. Net zoals in voorgaande kwartalen waren de Syriërs de grootste groep met aanvragen.

Het aantal Afghaanse asielzoekers is, vergeleken met vorig kwartaal, met 58 procent gestegen naar 995 asielverzoeken. Na Syriërs en Afghanen vormden Turken (935) de derde groep.

Verdere stijging aantal nareizigers

Er kwamen 3 605 nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2022, 465 meer dan het kwartaal daarvoor (+15 procent). Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 steeg het aantal nareizigers met 41 procent. Syriërs bleven de grootste groep nareizigers (68 procent).

Het aantal Turkse nareizigers steeg met 220 (+86 procent) naar 475 in het derde kwartaal. Het aantal nareizigers uit Eritrea en Iran bleef nagenoeg gelijk.