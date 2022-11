Defensie gaat vrijwillig Dienjaar invoeren

Defensie heeft als belangrijke taak het beschermen van het Nederlandse grondgebied en dat van haar bondgenoten. Om die taak uit te kunnen voeren is een goedgevulde organisatie vereist. Helaas kampt Defensie met veel vacatures en neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Naast intensivering van de bestaande wervingsinspanningen heeft staatssecretaris Christophe van der Maat daarom besloten tot de invoering van een Dienjaar. Dit Dienjaar geeft met name jongeren de kans om kennis te maken met Defensie, zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en bij te dragen aan onze veiligheid. In tegenstelling tot de vroegere dienstplicht zal deelname vrijwillig zijn.