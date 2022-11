Mia Nicolai & Dion Cooper samen voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival

The word is out! Mia Nicolai & Dion Cooper gaan in mei 2023 naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool om Nederland te vertegenwoordigen. Dit meldt AVROTROS dinsdag.

Gekoppeld door Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield

De twee jonge artiesten zijn door Songfestival-winnaar Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield bij elkaar gebracht en met z’n vieren schreven ze een song die grote indruk maakte op de hele selectiecommissie, waarna ze unaniem werden aangewezen als de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2023. Duncan en Jordan maken onderdeel uit van het creatieve team.

Wie is Mia Nicolai?

Mia, 26 jaar, is echt opgegroeid met muziek. Vanaf haar derde volgt ze al viool- en pianolessen en vanuit huis heeft ze een hele creatieve opvoeding meegekregen, met toneel, ballet, muziek en verhalen vertellen.

Behoefte aan ultieme vrijheid

In haar debuutsingle ‘Set Me Free’ komt het reizen en haar behoefte aan ultieme vrijheid naar voren. In november 2020 bracht ze haar tweede single ‘Mutual Needs’ uit dat meteen internationaal werd opgepakt door een première in Amerika op de befaamde Zane Lowe Radio show. Mia vindt haar inspiratie in artiesten zoals David Bowie. Maar vooral in het vrij uiten van creativiteit en het samenvoegen van kunstvormen.

Gepest als kind

Als kind werd Mia gepest en dit heeft een grote deuk achtergelaten, maar tegelijkertijd ook een vuur in haar ontstoken met een doorzettingsvermogen om al haar dromen uit te laten komen, niets haar te laten stoppen en te genieten van het leven met wie zij kiest te zijn. De boodschap die ze wil overdragen is dat je verleden niks zegt over de toekomst en dat je dat helemaal zelf in de hand hebt. Je kunt jezelf creëren tot de persoon die je droomt te zijn.

Wie is Dion Cooper?

Dion, 28 jaar, droomde ervan om artiest te worden en muziek te maken. Op zijn vijftiende pakte hij voor het eerst zijn gitaar op en liet deze niet meer los. In de jaren die volgen begint hij met het zingen en schrijven van zijn eigen muziek en in 2021 brengt hij zijn eerste EP ‘Too Young Too Dumb’ uit, gevolgd door de single ‘Fire’ die hij samen met Maxine uitbrengt en binnen een aantal maanden al bijna een miljoen streams haalt. Hij omschrijft het zelf als classic rock meets singer songwriter, oftewel Bryan Adams meets Harry Styles.

'Bring the joy'

'Bring the joy' is het mantra waarmee Dion zijn muziek en leven inspireert. Hij is op een reis om de beste versie van zichzelf te worden en wil al het geluk, de kennis en de vreugde die hij onderweg verzamelt delen met de wereld. Dat is dan ook zijn boodschap: geluk ligt in je eigen handen en je handen gebruik je om te delen.

Hoe kennen Mia en Dion elkaar?

Mia en Dion zijn tot 2 jaar geleden onbekenden van elkaar totdat ze door Duncan en Jordan aan elkaar worden gekoppeld. Er is meteen een muzikale klik, zowel hun stemmen passen mooi bij elkaar als de boodschap die ze willen uitdragen is hetzelfde. In hun muziek is ruimte voor kwetsbaarheid en emotie. Ze willen allebei mensen raken en muziek is een mooie taal om deze emoties uit te spreken en te delen.

'Geweldige kans'

Mia en Dion: “Het Songfestival is hét podium waar mensen kunnen zien wat je als artiest te brengen hebt. Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen. Het voelt fantastisch en nog een beetje onwerkelijk dat de selectiecommissie van AVROTROS voor onze song heeft gekozen, maar we zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen.”

Songfestival Liverpool

Dit jaar wordt het Eurovisie Songfestival in Liverpool gehouden. Gezien het Songfestival niet in het winnende land Oekraïne gehouden kan worden, is er in samenspraak met Oekraïne en de EBU gekozen voor het Verenigd Koninkrijk. Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei vinden de halve finales plaats en op zaterdag 13 mei de finale. De komende maanden gaan Mia en Dion werken aan hun act en zich voorbereiden op hun deelname samen met hun creatieve team Duncan en Jordan. Het creatieve team wordt binnenkort aangevuld tot het complete team. Het nummer waarmee Mia en Dion Nederland vertegenwoordigen wordt op een later moment bekendgemaakt.