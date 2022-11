Consumentenbond roept op tot burgerberaad duurzame voeding

De Consumentenbond roept de ministers Adema (LNV) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) op om opdracht te geven voor een burgerberaad over duurzame voeding. Daarmee krijgen consumenten een belangrijke stem in de discussie over een duurzamer voedselsysteem.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Welke voedingskeuzes duurzamer zijn en hoe het voedselsysteem moet verduurzamen, zijn complexe vraagstukken. En in dat soort discussies wordt vooral gesproken óver consumenten, in plaats van mét consumenten. Een burgerberaad geeft burgers de kans om oplossingen aan te dragen die hen als consument helpen bij het maken van duurzamere voedingskeuzes.’

Kamerdebat stikstofrapport

Donderdag 3 november debatteert de Kamer over het stikstofrapport van Remkes. Molenaar: ‘Remkes stelt in zijn rapport dat de marktvraag cruciaal is voor een langjarige toekomst van de agrarische sector. En dat consumenten uiteindelijk meer duurzame producten moeten afnemen. Deels door het aanbod daarheen te verschuiven, maar ook door consumenten zelf aan te blijven spreken. Een breed gedragen burgerberaad over duurzame voeding kan hier aan bijdragen.’

Veelheid aan informatie

De Consumentenbond heeft in september 2022 tientallen gesprekken met consumenten gevoerd over duurzame voeding. Daaruit blijkt dat zij dit onderwerp belangrijk vinden, dat ze inzien dat hoe er nu geconsumeerd wordt niet houdbaar is en dat het verduurzamen van het voedselsysteem de toekomst is. Consumenten zijn ook bereid te veranderen en nemen daartoe al initiatieven. Maar ze voelen zich daarin tegengewerkt door overheid en grote bedrijven. En ook de veelheid aan (tegengestelde) informatie helpt niet.

Garanties nodig

Molenaar: ‘Een burgerberaad kan de obstakels die consumenten tegenhouden om duurzamer te eten op de kaart zetten. De ministers moeten dan wel vooraf garanties geven dat ze aan de slag gaan met de uitkomsten van het burgerberaad. Op die manier kan het burgerberaad ook bijdragen aan het dichten van de kloof tussen burger en overheid.’