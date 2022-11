Honderdduizenden euro's contant geld gevonden in woning Jumbo-topman Frits van Eerd

In het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd zijn honderdduizenden euro's contant geld gevonden.Dat meldt het Financieele Dagblad

Van Eerd is verdachte in een groot onderzoek naar witwassen. Bij invallen in september zijn meerdere personen aangehouden. Van Eerd zat zes dagen vast. Het Openbaar Ministerie kan de vondst van de grote sommen geld niet bevestigen.