Drukste avondspits van dit jaar

De donderdagavondspits was de drukste van dit jaar. Om 17.30 uur stond er in totaal 1227 kilometer. Zo meldt de ANWB.

Het vorige record was rond Hemelvaart dit jaar. Toen stond er eind mei ruim 1120 kilometer file omdat veel mensen die avond naar hun vakantieadres vertrokken. De files van vandaag is woon- werk-verkeer. De donderdag is vaak de drukste dag van de week.