Counter drone-eenheid Defensie voor het eerst in buitenland ingezet

Het zogeheten Counter Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) peloton wordt binnen Nederland ingezet om drones te detecteren, identificeren en – indien nodig – te bestrijden. Dat gebeurt doorgaans bij grote evenementen, in samenwerking met de lokale autoriteiten.

Deze en meer taken passen de militairen de komende 4 maanden in een operationele militaire omgeving toe. Ook worden verschillende concepten nu echt in de praktijk geoefend op onbekend terrein. Dit levert veel nieuwe kennis voor de eenheid op en moet eraan bijdragen dat er in de toekomst nog beter opgetreden kan worden.

Het C-UAS peloton helpt om drones vroegtijdig te detecteren. Op basis van die informatie kan er voor worden gekozen om een alternatieve route te nemen of zich heimelijk op te stellen. Een andere optie is de drone uit te schakelen.

Drones in Oekraïne

Drones worden op militair vlak steeds vaker ingezet. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld bij de oorlog in Oekraïne. Daar worden de onbemande vliegtuigen gebruikt voor verkenningen om informatie te verzamelen. Maar ook de zogenoemde kamikaze-drones, die voorzien zijn van explosieven, worden ingezet.

Investeringen

Defensie investeert flink in het versterken van capaciteiten voor bestrijding van vijandelijke drones. Er zijn al detectiecapaciteiten en stoormiddelen tegen drones, maar het antwoord op dronebestrijding bestaat niet uit één middel. Er zijn plannen voor een eenheid met detectie- en bestrijdingssystemen waarmee onder andere lucht- en zeehavens beschermd worden. Welke middelen nog meer nodig zijn, wordt verder onderzocht.