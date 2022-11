Grote hoeveelheden snus en harddrugs in beslag

Op donderdag 3 en vrijdag 4 november verrichten agenten twee aanhoudingen tijdens ondermijningscontroles in Hilversum. Een 25-jarige drugsdealer en een 25-jarige snusverkoper werden op heterdaad betrapt.

Donderdag 3 november signaleerden agenten een verdachte situatie waarbij tussen twee voertuigen kortstondig contact was. Daarop besloten zij de voertuigen te controleren. Bij één van de voertuigen troffen zij tassen vol snus aan en een groot contant geldbedrag, dit is in beslag genomen door de politie.

Tijdens de ondermijningscontrole op vrijdag zagen de agenten een voertuig rijden waarvan vermeld stond dat vanuit dit voertuig gedeald werd. De agenten besloten het voertuig te volgen en zagen dat dit inderdaad het geval was. Bij de dealer werd een behoorlijke hoeveelheid harddrugs en cash aangetroffen, ook dit is in beslag genomen. De koper en dealer werden aangehouden.