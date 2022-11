Consumentenbond dagvaardt KLM wegens verkeerd informeren klanten

Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert, mogen passagiers volgens Europese regels kiezen voor een vervangende vlucht of hun geld terug. KLM weigerde de afgelopen jaren verzoeken van passagiers om terugbetaling. In plaats daarvan betaalde KLM het geld terug aan reisbureaus. Maar D-Reizen stortte dat geld niet terug aan zijn klanten en ging vervolgens in april 2021 failliet. Passagiers behouden dan hun recht op terugbetaling door de luchtvaartmaatschappij, maar KLM weigert dit.

Reactie minister Harbers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze rechtszaak komt niet uit de lucht vallen. Wij hebben begin dit jaar gesproken met KLM, zonder resultaat. Toen hebben we minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) gevraagd om in te grijpen. Hij bevestigde dat de luchtvaartmaatschappij ervoor verantwoordelijk blijft dat consumenten hun terugbetaling ontvangen en beloofde dit onder de aandacht te brengen bij KLM.’

Stuitend

Ook de Europese Commissie, meerdere rechters en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) oordeelden dat het ticketgeld moet worden terugbetaald. Toezichthouder ILT legde KLM zelfs een boete op. Molenaar: ‘Maar nog steeds komt KLM niet over de brug. Blijkbaar vindt KLM dat ze boven de wet staat en dat ze zich van niets of niemand iets hoeft aan te trekken. Dat is stuitend. En daarom stappen wij nu namens een consument naar de rechter. Als die ons in het gelijk stelt, kunnen ook andere gedupeerden hun gelijk halen.’

Vervaltermijn

Consumenten hebben 2 jaar het recht om hun ticketgeld terug te vragen. Maar KLM zadelde consumenten eerst ongevraagd op met vouchers, en daarna verwees zij hen onterecht naar hun reisbureau. Daardoor is die termijn voor de meeste gedupeerden inmiddels verstreken. De Consumentenbond vraagt de rechter daarom om KLM te veroordelen voor het verkeerd informeren. De verjaringstermijn hiervoor is 5 jaar. Zo hebben consumenten langer de tijd om hun recht te halen.