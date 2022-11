Recordaantal toeristen boekt overnachting in Nederland

Nederlandse hotels, campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties ontvingen 14,6 miljoen gasten in het derde kwartaal van 2022. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, en 4 procent meer dan in 2019. Dit jaar telde tot nu toe het hoogste aantal gasten in het derde kwartaal. De stijging ten opzichte van 2021 komt vooral door een toename van buitenlandse gasten. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het derde kwartaal van 2022 verbleven 5,4 miljoen buitenlandse toeristen in de Nederlandse accommodaties, een verdubbeling in vergelijking met coronajaar 2021. Het aantal buitenlandse gasten is echter nog niet op het niveau van 2019, het jaar vóór de coronapandemie. Het aantal Nederlandse gasten nam met 8 procent af naar 9,2 miljoen.

In totaal boekten toeristen in het derde kwartaal van dit jaar in 49,7 miljoen overnachtingen, een stijging van 7 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Ruim twee keer zo veel buitenlandse hotelgasten

Zowel bij hotels, campings als groepsaccommodaties was het aantal toeristen in het derde kwartaal van 2022 hoger dan een jaar eerder. Hotels ontvingen 8,6 miljoen gasten, 27 procent meer dan een jaar eerder. Deze stijging komt vrijwel uitsluitend door een ruime verdubbeling van het aantal buitenlandse gasten. Het aantal Nederlandse gasten daalde licht. Groepsaccommodaties kregen 528 duizend gasten. Ook hier was het aantal buitenlandse gasten ruim twee keer zo groot als in 2021. Bij de campings en huisjesterreinen nam het aantal buitenlandse gasten met ongeveer 80 procent toe. Campings en de huisjesterreinen ontvingen in vergelijking met vorig jaar minder Nederlandse gasten. Bij de huisjesterreinen nam het aantal Nederlandse gasten het meest af, met 18 procent naar 2 miljoen.