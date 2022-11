15-jarig meisje aangehouden na steekincident Schiedam

Een 15-jarig meisje is gisteravond op het station in Schiedam aangehouden na een steekincident aan de Nieuwe Buurt in Schiedam. Hierbij raakte een 15-jarig meisje uit Schiedam lichtgewond.

Rond 17.00 uur kregen agenten een melding dat er een meisje gewond was geraakt aan haar nek nadat ze was gestoken na een ruzie op de Baan in Schiedam. Het meisje werd door ambulancemedewerkers nagekeken en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Agenten stelden sporen veilig bij de voetbalkooi de Baan en gingen op zoek naar de verdachte. Rond 22.45 uur kwamen ze haar op het spoor en kon ze op het station in Schiedam worden aangehouden. De 15-jarige verdachte uit Schiedam is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord.