Wat zijn de beste verpakkingsmaterialen voor jouw bedrijf

Wanneer het aankomt op verpakkingsmateriaal zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo kun je kiezen voor plastic, papier, karton, glas, hout en nog veel meer. De keuze voor het beste verpakkingsmateriaal hangt af van een aantal factoren. Zo zal je als bedrijf altijd de vragen stellen: welk verpakkingsmateriaal heeft een goede prijs? Welk verpakkingsmateriaal is duurzaam? En natuurlijk het allerbelangrijkste, welk verpakkingsmateriaal beschermt mijn producten, en zorgt ervoor dat de bestelde items veilig aankomen op de plaats van bestemming. We gaan in dit artikel daarom dieper in op de vraag wat zijn de beste verpakkingsmaterialen voor jouw bedrijf.

Waar moet een goede verpakking aan voldoen?

Als eerste moet je je als bedrijf de vraag stellen, waar moet een goede verpakking aan voldoen? Hierbij kun je letten op een aantal factoren. Zo wil je dat de schadelijke en gevaarlijke stoffen in een verpakking minimaal zijn. Wil je een verpakking kiezen die ervoor zorgt dat het product zo lang mogelijk vers blijft, en wil je zoveel mogelijk hergebruikt materiaal gebruiken. Daarnaast wil je dat een verpakking aantrekkelijk is voor de klant. Wanneer je zelf een online bestelling plaatst of een product koopt in bijvoorbeeld de supermarkt, valt je oog als eerste op de verpakking. Het is daarom als bedrijf ontzettend belangrijk om de juiste keuze te maken in verpakkingsmateriaal. Het moet niet alleen veilig, duurzaam en betaalbaar zijn, maar ook een lust voor het oog!

Ga voor karton

Een goede optie als verpakkingsmateriaal is karton / kartonnen dozen. Karton is eigenlijk heel dik papier. Papier en karton worden dan ook van dezelfde grondstoffen gemaakt. Karton is ontzettend milieuvriendelijk omdat het een natuurproduct is. In Nederland bestaat nieuw papier en karton voor maar liefst 84% uit oud papier. Dat wil zeggen dat bijna al het papier en karton in Nederland hergebruikt wordt. Ontzettend milieuvriendelijk! Consumenten weten dit van karton en kiezen daarom graag voor dit product omdat het recyclebaar is. Daarmee hebben ze het gevoel dat ze een milieubewuste en duurzame keuze maken. Andere voordelen van karton als verpakkingsmateriaal zijn onder andere:

- Het is betaalbaar. Vooral de standaardformaten en grote afnames zijn goed voor de portemonnee.

- Je kunt bij karton kiezen voor maatwerk. Let hierbij wel op dat je bij een kleine afname een wat hogere prijs betaald voor maatwerk.

- Papier en karton beschermen tegen lichtinval.

- Papier en karton werken als buffer tegen vocht en schadelijke gassen, op deze manier wordt jouw product goed beschermd en komt het onbeschadigd aan op de plek van bestemming.

Kies voor wikkelfolie tijdens het transport

Wikkelfolie of rekfolie is een rekbare plastic folie die om voorwerpen wordt gewikkeld. Zo wordt dit bijvoorbeeld veel gebruikt om pallets in te sealen als extra bescherming tijdens het transport. Het zorgt ervoor dat o.a. grote kartonnen dozen veilig op een pallet blijven staan en niet tijdens het transport door de bus/vrachtwagen gaan schuiven. Hoewel plastic meestal niet gezien wordt als een van de milieuvriendelijkste opties, kan het dit wel zijn als het gemaakt is van recyclebaar plastic. Daarnaast is het ook een zeer betaalbare optie. Bij het kiezen van de juiste wikkelfolie zal je rekening moeten houden met het gewicht van de producten en de vorm op de pallet. Zware ladingen op pallets zullen een betere kwaliteit folie nodig hebben om niet te gaan schuiven tijdens het transport dan lichte pallets. Hoe zwaarder de lading is, hoe dikker de wikkelfolie moet zijn. Andere voordelen van het gebruik van wikkelfolie zijn:

- Het is ontzettend sterk en licht van gewicht.

- Het is goedkoop.

- Je kunt wikkelfolie zowel handmatig als machinaal aanbrengen. Zowel kleine als grote bedrijven kunnen dus eenvoudig pallets voorzien van wikkelfolie.

- Het is scheurbestendig en zal niet snel kapot gaan tijdens transport.

Ga voor duurzaam

Tegenwoordig is het woord duurzaam vaak in het nieuws en ontzettend belangrijk. Iedereen doet dan ook zijn/haar best om zo duurzaam mogelijk te leven. Dit kan natuurlijk op ontzettend veel manieren. Zo proberen we in ons dagelijks leven bijvoorbeeld afval te scheiden en te kiezen voor milieuvriendelijke opties. Het is daarom belangrijk om ook bij verpakkingsmateriaal te kiezen voor een duurzame optie. Duurzaam wil vooral zeggen dat de verpakking (deels) van gerecycled materiaal gemaakt is. Dat wil zeggen dat bijna alles duurzaam kán zijn, van karton en papier tot plastic en blik. Hoewel karton en papier bij de meeste mensen bekend staat als recyclebaar en milieuvriendelijk is dat zeker niet de enige optie. Ook plastic kan een goede en duurzame optie zijn, zolang het maar gerecycled plastic is. Ga goed na welke producten jij gaat verpakken en versturen en bepaal aan de hand hiervan welk verpakkingsmateriaal het beste bij jouw bedrijf en producten past!