Politie hoopt met groot DNA-onderzoek op doorbraak in coldcase zedenzaak

De politie zet met een grootschalig DNA-onderzoek onder tientallen mannen uit de omgeving van Schiedam en Vlaardingen een volgende stap in het onderzoek in een ernstige zedenzaak uit 2010 en hoopt zo alsnog de dader te vinden. Dit meldt de politie zaterdag.

Vrijwillige DNA-afnames

'Zijn slachtoffers waren pas 13, 15 en bijna 16 jaar. Twee van hen werden onder bedreiging van een mes seksueel misbruikt. Een derde kon ontsnappen', aldus de politie. Vanaf maandag 14 november start het coldcaseteam van de politie-eenheid Rotterdam met vrijwillige DNA-afnames, in de hoop om zo de identiteit van de dader alsnog te achterhalen.

Hologram

In december 2021 presenteerde de politie een nieuwe aanpak in deze zaak. Op basis van een compositietekening die in 2010 van de verdachte was gemaakt, heeft het Expert Team Visualisatie en Reconstructie van de politie een driedimensionale weergave van de verdachte gemaakt. Dit is gedaan met nieuwe beeldtechnologie. Hierdoor lijkt hij ‘levensecht’.

Holobox

Via een holobox waarin de dader driedimensionaal op ware grootte, zelfs bewegend te zien was, werd de verdachte getoond aan het publiek. De holobox werd neergezet in winkelcentra in Schiedam en Vlaardingen en getoond bij de opsporingsprogramma's Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Een striptekenaar visualiseerde het verhaal nog in een andere vorm om zo een nog grotere doelgroep te bereiken.

Driehonderd tips

De beelden van de verdachte zijn vervolgens massaal gedeeld door de media. De hulp van het publiek was overweldigend, er kwamen ruim driehonderd tips binnen over de mogelijke identiteit van de verdachte.

Grootschalig DNA-onderzoek

Rechercheurs hebben de afgelopen maanden alle tips bestudeerd. Aan de hand van een aantal objectieve criteria, zoals woonplaats destijds, het signalement en de opvallende stem, zijn een tiental mannen geselecteerd. Vanaf komende maandag zullen de eerste veertig mannen van deze lijst benaderd worden met de vraag of ze vrijwillig hun DNA af willen staan voor het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht, en de mannen die benaderd worden zijn ook geen verdachte. Het afgenomen DNA wordt na dit onderzoek vernietigd en niet opgenomen in een databank. DNA-deskundigen van het Nederlands Forensische Instituut (NFI) gaan het afgenomen DNA een-op-een vergelijken met het DNA dat de dader in 2010 achterliet. De verwachting is dat de DNA-afnames en het onderzoeken van de sporen enkele maanden kan gaan duren.

Ernstig zedenmisdrijf

Rene Bergwerff, leider van het coldcaseteam, kan zich voorstellen dat de mannen die benaderd worden vragen hebben over het onderzoek en de procedures: 'Meewerken aan het DNA-onderzoek is voor een goed doel: het vinden van de man die de ernstige zedenmisdrijven op zijn geweten heeft. De personen van wie namen zijn genoemd, kunnen natuurlijk nooit allemaal de dader zijn. Dan is DNA een heel praktisch selectiemiddel.'