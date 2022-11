Zeer grote brand verwoest 75 Amsterdamse containerwoningen

In Amsterdam-West is zondagochtend een zeer grote brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Voetbalstraat in de wijk Slotervaart. Bij de brand komen enorme zwarte rookwolken vrij. De brandweer is massaal met meerdere eenheden ter plaatse gegaan om de brand te bedwingen.

Rookwolken

Zondagochtend om even na 08.30 uur kreeg de brandweer tientallen meldingen van de brand die met zwarte rookwolken gepaard gaan en die vanuit de wijde omtrek goed zichtbaar zijn.

Brand overgeslagen

Brandweereenheden snelden zich naar het appartementencomplex aan de Voetbalstraat waar de brand in een containerwoning op de 2e etage was begonnen maar inmiddels al was overgeslagen naar omliggende containerwoningen.

Appartementencomplex ontruimd

De brandweer heeft samen met de politie het grote appartementencomplex ontruimd. Eerder werd er gemeld dat een persoon gewond was geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht maar dit blijkt niet het geval te zijn. De brandweer probeert op dit moment de brand te bedwingen en onder controle te krijgen.

Verdachte aangehouden

De politie heeft een verdachte aangehouden. Volgens de politie zou het gaan om een 27-jarige bewoner die verward is. De man wordt verdacht van brandstichting.

Containerwoningen

In het appartementencomplex, dat bestaat uit containerwoningen, wonen studenten en statushouders.

Update 13.30 uur: Sein 'brandmeester'

De brandweer heeft zojuist het sein brandmeester gegeven voor de brand aan de Voetbalstraat in Amsterdam. De brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met nablussen. In totaal zijn 75 woonunits van het appartementencomplex verwoest. De bewoners zijn opgevangen in een sporthal in de buurt.