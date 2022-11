Man zwaargewond bij geweldsincident Purmerend, 8 personen aangehouden

Bij een geweldsincident in de nacht van zaterdag op zondag is een man zwaargewond geraakt in Purmerend. Dit meldt de politie zondag.

Zwaargewond

'Het betreft een conflict tussen meerdere personen rond 01.30 uur op de Mosselbaai. Een man raakte hierbij zwaargewond', aldus de politie die graag in contact komt met getuigen of mensen die iets meer weten.

Steek- en/of schietincident

Nadat de melding binnenkwam zijn er direct meerdere eenheden naar de locatie gegaan en troffen daar een grote groep mensen aan. Het conflict zou begonnen zijn bij een huisfeest wat zich later naar straat had verplaatst. Buiten zou er een persoon gestoken zijn en een getuige verklaarde dat er was geschoten.

Hulpverleners gehinderd

Agenten zagen bij de Mosselbaai op de kruising van het Wonderfontein een man met letsel liggen. Hulpverleners konden maar moeizaam het slachtoffer helpen. Door de grote groep werden zij gehinderd in hun werk. Het slachtoffer is per ambulance zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Totaal 8 aanhoudingen verricht

Er zijn ter plaatse vijf jongemannen aangehouden. Later werden er nog eens drie jongemannen op de Rijksweg A5 aangehouden die mogelijk betrokken zouden zijn. De verdachten zijn tussen 16 en 22 jaar oud. De recherche probeert nu te achterhalen wat er zich op de Mosselbaai heeft afgespeeld en wie hier iets mee te maken hebben gehad. Hulp van getuigen, omwonenden of betrokkenen is daarbij belangrijk.