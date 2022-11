Drugslab ontdekt na explosie in Haagse woning

Zondagochtend is in Den Haag in een woning op de Maartensdijklaan een explosie geweest waarbij een aantal kozijnen uit de gevel werd ontzet. 'Nadat de brandweer ter plaatse was gekomen werd een drugslab in de woning ontdekt', zo meldt de politie zondag.