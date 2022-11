NAVO-chef Stoltenberg: 'Poetin wil Oekraïne koud en donker houden'

Maandag heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO een bezoek gebracht aan Den Haag. In het Johan de Witthuis sprak hij met Defensieminister Kajsa Ollongren en Wopke Hoekstra minister van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne en de Nederlandse steun. Dit meldt het ministerie van Defensie maandag.

'Oekraïne deze winter koud en donker te houden'

'Poetin heeft als doel om Oekraïne deze winter koud en donker te houden', zei Stoltenberg. 'Dat betekent dat we als NAVO dus scherp moeten blijven.' Dat gebeurt onder meer met het onlangs opgerichte International Fund for Ukraine (IFU), waar Nederland zo’n € 100 miljoen insteekt. Ook de aankoop van T72-tanks voor Oekraïne maakt onderdeel uit van de recente bijdragen.

Nederlandse bijdrage boven de 800 miljoen euro

De Nederlandse bijdrage overschrijdt inmiddels de € 800 miljoen. 'Ik ben Nederland dan ook zeer dankbaar voor de genereuze bijdrage aan het IFU. Hiermee zorgen we ervoor dat Oekraïne belangrijke zaken als brandstof, warme kleding, medicijnen en counter drone-systemen kan bekostigen', aldus Stoltenberg.

Herovering Cherson

Oekraïne wist afgelopen week de grote stad Cherson te heroveren op de Russen. 'Het toont aan dat de Oekraïense strategie werkt', zei minister Ollongren. 'Het geeft de Oekraïners een boost en toont dat zij met internationale steun successen kunnen boeken.' De minister beloofde dat Nederland ook in 2023 blijft bijdragen.

Grotere rol bij innovatie

De ministers spraken met Stoltenberg verder onder meer over de geopolitieke uitdagingen voor de NAVO-bondgenoten. En wat er nodig is om de weerbaarheid te vergroten. Aan bod kwam ook het waarborgen van de afschrikking en verdediging van de NAVO op de lange termijn. Daarvoor moet onder meer de operationele gereedheid worden vergroot en de voorraden aangevuld.

Innovatie

In de toekomst wil Nederland binnen de NAVO een nog grotere rol spelen op het gebied van innovatie. Zo blijven de bijdragen aan het NATO Science & Technology Program of Work en het NATO Innovation Fund onverminderd groot. 'Een voorsprong hebben op technologische vlak, is zeer belangrijk', verduidelijkte Ollongren. 'Als we kijken naar het versterken van het bondgenootschap, moeten we er ook zeker van zijn dat we toekomstige conflicten kunnen winnen. De NAVO moet niet alleen klaar zijn voor de oorlog van gisteren, maar ook voor de strijd van morgen.'