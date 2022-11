OM: Verdachte verplaatste lichaam Esmee (14) achterop haar eigen fiets

Op oudejaarsdag 2021 werd 's ochtends in Leiden het lichaam gevonden van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk. Het meisje was de avond ervoor opgegeven als vermist. Het werd duidelijk dat een volwassen man uit Leiden al een tijd seksueel contact met haar had. Dat contact was haar nu fataal geworden.

Seksueel contact met volwassen man

Op donderdag 30 december aan het eind van de avond sloeg de familie van Esmee alarm bij de politie. Ze hadden geen contact meer met haar kunnen krijgen sinds ze die middag van huis was gegaan. In haar tablet hadden ze social media berichten gevonden waaruit duidelijk werd dat ze seksueel contact had met een volwassen man uit Leiden. Het adres van die man was ook de laatst bekende locatie van haar telefoon, om 19.10 uur die avond.

'Stukje gaan fietsen'

Rond 1.00 uur in de nacht kwam de politie bij de nu 33-jarige verdachte aan de deur. Die pakte net zijn fiets uit de berging en wilde een stukje gaan fietsen omdat hij niet kon slapen. Hij had Esmee die middag nog kort gesproken bij het winkelcentrum, vertelde hij. Op verzoek van de politie stuurde hij nog een berichtje dat ze werd gezocht. De politie is de hele nacht blijven zoeken en belde om 4.00 uur nogmaals bij verdachte aan, maar Esmee was niet bij hem.

Turnvereniging

Verdachte zou later verklaren over het contact dat hij met Esmee had. Hij kende haar inmiddels zo'n anderhalf jaar, eerst als begeleider van haar schoolkamp en daarna van de turnvereniging waar hij trainer was. In het laatste jaar was er ook seksueel contact. Dat gebeurde allemaal stiekem, hij wist dat het niet mocht. Toch kapte hij het contact niet af en bleef ook toenadering zoeken.

'Het einde van alles'

Dat werd een probleem voor hem naar mate het contact intensiever en destructiever werd. Verdachte en Esmee hadden vaak ruzie, waarbij zij dan ook dreigde hun contact openbaar te maken. Dat zou voor hem het einde van alles betekenen, verklaarde verdachte, van zijn opleiding, van zijn sociale leven, van alles. Maar "dit" was volgens hem "by far ook niet de oplossing voor het probleem".

Stoeien

Daarmee doelde verdachte op wat er die donderdagavond was gebeurd. Ze hadden elkaar inderdaad 's middags gezien bij het winkelcentrum, maar Esmee was mee naar huis gegaan, ze hadden ruzie gekregen en dat eindigde zoals wel vaker in stoeien. Wat er toen precies is voorgevallen, kan verdachte niet meer voor de geest halen. Maar op enig moment realiseerde hij zich dat hij haar in een wurggreep rond de nek vast had en dat zij niet meer in leven was.

'Alle sporen gewist'

Het enige dat verdachte toen nog kon bedenken was dat alles dat kon wijzen op hun verboden contact moest verdwijnen. Honderden foto's wiste hij, ruim 25.000 appjes werden verwijderd, sporen van het overlijden uitgewist, zelfs haren van Esmee op zijn kleding en meubels verdwenen in de prullenbak. En daarna moest ook het lichaam van het meisje uit zijn huis weg.

Lichaam Esmee achterop fiets vervoerd

Verdachte heeft die avond eerst geprobeerd het levenloze lichaam op zijn rug weg te voeren. Daarna heeft hij de fiets van het meisje gepakt en is met het lichaam achterop zo ver weg gefietst als hij kon. In de Melchior Treublaan werd het hem te zwaar en heeft hij Esmee achtergelaten tegen een boom, waar ze de volgende ochtend is gevonden. Haar fiets zette hij ergens anders weg, waarna hij naar huis is gelopen.

Telefoon Esmee in water gegooid

Nadat de politie die nacht voor de eerste keer bij hem was geweest, stapte verdachte weer op zijn eigen fiets. Hij reed opnieuw naar de Melchior Treublaan, nu om de telefoon van Esmee te pakken. Die heeft hij ergens anders in het water gegooid. Hij heeft die plek later aangewezen aan de politie, maar de telefoon werd niet meer gevonden.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Verdachte heeft bekend dat hij het lichaam van Esmee heeft weggevoerd omdat hij in ieder geval hun contact wilde verbergen. Volgens het Openbaar Ministerie staat niet vast dat dit ook de reden was om het meisje te wurgen. Daarvoor is geen duidelijke verklaring gekomen.

OM vreest voor herhaling

De verdachte heeft zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan doodslag op Esmee, het wegvoeren van het lichaam en ontucht met het meisje. Daarnaast heeft verdachte ook kinderporno gedownload, er zijn 274 afbeeldingen en een video aangetroffen. Omdat hij zich aangetrokken voelt tot kinderen van 12 tot 16 jaar, vreest het Openbaar Ministerie voor herhaling. Daarnaast zijn stoornissen vastgesteld die maken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht, maar dat behandeling noodzakelijk is.

OM eist 14 jaar cel en TBS

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd om verdachte een gevangenisstraf van veertien jaar op te leggen en daarnaast TBS met dwangverpleging. Over twee weken doet de rechter uitspraak.