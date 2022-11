Journaliste mogelijk opzettelijk aangereden door scooterrijder in Den Haag

Afgelopen dinsdag werd, tijdens een interview op het Loosduinse Hoofdplein in Den Haag, een journaliste vermoedelijk opzettelijk aangereden door een persoon op een deelscooter. Dit meldt de politie donderdag.

Journaliste met cameraman

De journaliste en haar cameraman waren rond 14.15 uur op het plein voor opnames toen vier personen op drie deelscooters rondjes om hen heen reden. Twee reden vervolgens weg in de richting van de Willem III straat.

Recht op journaliste afgereden

De derde bestuurder reed de Arnold Spoelstraat in om vervolgens terug te keren en recht op de journaliste af te rijden. De journaliste deed nog snel een stap naar achter om een aanrijding te voorkomen, maar werd alsnog op haar been geraakt. De bestuurder reed hierna weg, ook in de richting van de Willem III straat.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 09000 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.