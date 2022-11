Hagenaars verdacht van prostitueren 16-jarig meisje

“Doekoe [=geld] verdienen aan wijven”. Dat was volgens het OM het gezamenlijke plan van een 22-jarige Hagenaar en zijn 21-jarige schoolvriend. Dat het ‘wijf’ in kwestie een 16-jarig meisje was, vonden de heren geen bezwaar. Maar al bij de tweede seksafspraak die zij voor haar maakten, liepen ze tegen de lamp en werden ze aangehouden. Vandaag hoorden zij celstraffen van 24 maanden tegen zich eisen wegens seksuele uitbuiting van een minderjarige.

Uit WhatsApp-berichten blijkt volgens het OM dat de twee verdachten vanaf augustus 2020 accounts op sociale media met elkaar deelden. Zo beheerden zij gezamenlijk een Snapchat-account waarop zij adverteerden met: “Welke dames willen geld verdienen”.

In oktober 2020 meldde zich een meisje dat stelde 17 jaar oud te zijn. Jonger dus dan 18 en daarmee minderjarig. Later gaf zij toe aan de 22-jarige Hagenaar zelfs nog maar 16 te zijn. Dat was geen probleem, vond die, zolang ze er maar volwassen uitzag.

Geen dwang vereist

Daarbij hield de Hagenaar er echter geen rekening mee dat het prostitueren van minderjarigen altijd strafbaar is. Ook als die minderjarige daar zelf in toestemt. Dwang is niet vereist. De reden is dat jongeren op die leeftijd de gevolgen van hun daden niet kunnen overzien. Terwijl de psychische impact van een schending van de lichamelijke integriteit groot is.

Toen de 22-jarige Hagenaar haar leeftijd liet weten aan zijn schoolvriend, antwoordde die met dat ze dan wel lekker strak zou zijn. Enig gevoel in de richting van het slachtoffer ontbrak. Er werden afspraken met haar gemaakt over de verdeling van de opbrengst: 70 euro voor een kwartier. Daarvan was 40 procent voor de Hagenaars en 60 procent voor het meisje.

Valstrik

Via Telegram werd een klant geworven en kwam het tot een afspraak, seks en betaling. Dat was op 19 oktober 2020. Bij die gelegenheid ontmoette het meisje de 21-jarige Hagenaar voor het eerst. Voor de volgende dag werd meteen een nieuwe seksafspraak gemaakt met een nieuwe klant. Dachten ze. Maar toen de drie in de hotelkamer arriveerden, werden de twee verdachten ter plekke door de politie aangehouden. Het was een valstrik geweest. Het meisje verloor haar thuis en verblijft nu in een opvang.

De 22-jarige Hagenaar bekent de feiten en zegt daar veel spijt van te hebben: “We zagen jongens in onze omgeving dit doen en dachten het ook te proberen.” Zijn 21-jarige schoolvriend stelt dat hun onderlinge contact via sociale media alleen maar ‘stoere praat’ was. En dat hij tot zijn aanhouding niet wist dat het om een echte seksafspraak ging.

De officier van justitie gelooft daar niets van. Ze wijst op de vele onderlinge chats die duiden op een gezamenlijk plan, op de social media accounts waarop ook de 21-jarige kon inloggen en op het berichtje van die laatste: “Maar ik doe ook mee ja” (in een chat over hoe de 22-jarige het meisje had ‘gefixt’).

Strafeis

“Ik reken het verdachten zeer aan dat zij op de hoogte waren van haar jeugdige leeftijd”, aldus de officier op zitting. “En wel bezig waren met het voorkomen dat anderen hen als pedo’s zouden zien. Maar het geen probleem vonden om mogelijke pedo’s te faciliteren”.

Zij vindt medeplegen van onder meer seksuele uitbuiting van een minderjarige bewezen. Tegen beide verdachten eiste de officier van justitie een celstraf van 24 maanden (waarvan acht maanden voorwaardelijk). De uitspraak is over twee weken.