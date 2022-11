Aantal vergunde nieuwbouwwoningen 3 procent lager in derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2022 werd voor 14,6 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven. 'Dat is ruim 3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2021', zo meldt het CBS donderdag.

Wel hogere omzet Q3

'De omzet in de bouw was in het derde kwartaal van dit jaar 9,4 procent hoger dan een jaar eerder', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vergunning voor 48.100 woningen afgegeven

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen was elk kwartaal in 2022 lager dan in 2021. Tot nu toe is in 2022 voor 48,1 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven, ruim 12 procent minder dan in dezelfde periode in 2021.

Indicator

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening tot aan realisatie is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen.