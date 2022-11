Stoffelijke resten en kleding gevonden bij berging Duits jachtvliegtuig in Gelderese Angeren

Bij de berging van een Duits jachtvliegtuig in de gemeente Lingewaard zijn stoffelijke resten en stukjes kleding gevonden. Die behoren waarschijnlijk toe aan de vermiste piloot van de Focke-Wulf Fw 190 A5. Dat toestel wordt sinds maandag geborgen. Het jachtvliegtuig werd tijdens de Tweede Wereldoorlog uit de lucht geschoten. dit meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Plaatje met registratienummer vliegtuig

Het door de luchtmacht geleide bergingsteam wist van tevoren al vrij zeker dat het toestel in Angeren was neergestort. Er waren al eerder kleine onderdelen gevonden. Tijdens de berging is deze week ook het ijzeren plaatje gevonden met het unieke registratienummer van het vliegtuig.

Piloot

De piloot van het vliegtuig was Karl Becker uit Lindenberg, Duitsland. Hij was sinds de crash vermist. De bergings- en identificatiedienst van de landmacht (BIDKL) doet de officiële identificatie. De familie van Becker is al op de hoogte gebracht.

Vliegbasis Woensdrecht

Het toestel is nog niet volledig geborgen. Dat duurt nog 1 a 2 weken. De gevonden onderdelen worden eerst bekeken op een verwerkingslocatie. Daarna gaan de wrakdelen voor verder onderzoek naar Vliegbasis Woensdrecht.

Nationaal programma

De berging maakt deel uit van het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken. Dit programma richt zich op de berging van vliegtuigwrakken waarin mogelijk stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden liggen. In 10 jaar tijd worden naar schatting 30 tot 50 bergingen uitgevoerd binnen dit programma.