FNV: Post- en pakketmedewerkers PostNL gaan actievoeren

De maat is vol voor de FNV-leden bij PostNL, nu hun werkgever niet is ingegaan op het ultimatum dat in de nacht van donderdag op vrijdag afliep. Er komen nu op heel korte termijn acties, waarbij stakingen niet zijn uitgesloten. Mariska Exalto, bestuurder FNV Post en Pakketten: ‘De werkgever heeft alle kans gehad om met een beter cao-bod te komen, maar ze laten het op een confrontatie aankomen.’

De FNV-leden vinden dat er weinig waardering spreekt uit het laatste cao-bod van hun werkgever. Met dat bod gaat de koopkracht achteruit, kunnen veel mensen met zwaar werk niet eerder stoppen en ook zet PostNL nog steeds geen stap om de vele uitzend-pakketsorteerders in vaste dienst te nemen. Exalto: ‘PostNL heeft haar zakken in coronatijd goed gevuld, maar daarvan hebben werknemers nauwelijks iets teruggezien. De miljoenen zijn verdwenen in de diepe zakken van de aandeelhouders. Het enige waar de werknemers op kunnen rekenen is reorganisatie op reorganisatie. Dat is echt schandalig.’

Grenzen aan loyaliteit

Er is een groot personeelstekort, maar de post- en pakketmedewerkers lopen zich de benen uit hun lijf. Exalto: ‘Het bedrijf leunt zwaar op hun loyaliteit, maar er zijn grenzen. Zeker als je ziet dat er veel inzet en flexibiliteit verwacht wordt. Die is er ook, maar de werknemers krijgen daar onvoldoende voor terug.'

Acties

Wanneer de acties gaan plaatsvinden en hoe de eruit zien wordt in de komende dagen met de FNV-leden besproken. Exalto: ‘Ik sluit niet uit dat er volgende week al actie gevoerd gaat worden. We snappen dat dat vervelend is voor iedereen die op een pakketje of post wacht, maar de werkgever is echt aan zet nu.’

19.000 mensen

De huidige cao liep af op 31 maart 2022. Onder de cao PostNL vallen 19.000 mensen. Daarnaast heeft het postbedrijf nog 16.000 postbezorgers in dienst, maar die hebben een andere cao.