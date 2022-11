Jongen (15) overleden na aanrijding met taxi in Volendam

In de nacht van zaterdag op zondag heeft er rond 00.30 uur in Volendam op de Heideweg in Volendam een ernstige aanrijding plaatsgevonden tussen een taxi en een jongen op de fiets. 'Hierbij raakte de 15-jarige Volendammer met de fiets ernstig gewond.