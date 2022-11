Aanhoudingen in Dubai vanwege internationale drugshandel

De aanhoudingen maken deel uit van een door Europol gecoördineerde internationale operatie. Daarbij zijn behalve Nederland ook politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, VAE en VS betrokken. Bij de aanhoudingen is door de opsporingsdiensten intensief en succesvol samengewerkt met de Dubai Police Force en met de in de VAE gestationeerde Liaison Officers van de betrokken landen. In Nederland wordt het opsporingsonderzoek uitgevoerd door de Landelijke Recherche en de Regionale Recherche Rotterdam van de Nationale Politie.

Duizenden kilo’s

Een van de verdachten is een 37-jarige man met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit. Hij wordt door het OM Rotterdam vervolgd vanwege de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van grote hoeveelheden geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens. Het onderzoek naar hem is begonnen met ontsleutelde berichten van Sky-cryptofoons.

Het gaat om ernstige strafbare feiten die zien op internationale drugshandel vanuit overwegend Zuid-Amerika via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De aangehouden man wordt verdacht van een belangrijke coördinerende rol bij de invoer van cocaïne. Hij stond sinds april 2022 internationaal gesignaleerd en werd gezocht door alle bij Interpol aangesloten landen.

Sky-berichten

De andere in Dubai aangehouden verdachte is een 40-jarige Nederlander, die ook burger is van Bosnië Herzegovina. Ook tegen hem is een opsporingsonderzoek gestart op basis van onderschepte Sky-berichten. De strafzaak tegen hem wordt behandeld door officieren van justitie van het Landelijk Parket van het OM.

De man wordt niet alleen verdacht van de invoer van omvangrijke partijen cocaïne. Ook wordt hij verdacht van (het voorbereiden van) de invoer van bijna 8000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. De grondstoffen voor drugsproductie kwamen via de haven van Antwerpen met als eindbestemming een bedrijf in Nederland.

De verdachte heeft vermoedelijk een belangrijke leidende rol gehad bij de invoer van de verboden goederen. Het gaat onder andere om een partij van ongeveer 1800 kilo cocaïne die in 2020 via de haven van Hamburg is ingevoerd met bestemming Nederland.

Vanwege de Sky-chats is ook het vermoeden ontstaan dat de man als organisator, makelaar en financier betrokken was bij de import van 739,5 kilo cocaïne vanuit Durban (Zuid-Afrika) naar Rotterdam.