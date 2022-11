Dakbrand in Middelbeers

Rond 22.45 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op het dak van een woning aan de Jachtlaan in Middelbeers. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette onder meer twee blusvoertuigen in.

Ook het watertransportsysteem werd afgelegd vanaf een brandkraan verderop in die straat. Om de brand in het dak goed te blussen werd een deel verwijderd. Ook de politie was met meerdere eenheden aanwezig. Er raakte niemand gewond, wel kwam een ambulance ter plaatse om de bewoners te controleren op mogelijke rook inhalatie.