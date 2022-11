Ernstig geval van fraude (spoofing)

Rond 19.30 uur belde de verdachte de 82-jarige vrouw uit Eemnes op. Hij stelde zich voor als medewerker van de bank en deelde mee dat er iemand langs zou komen. Het slachtoffer liet zich overtuigen en werd kort daarna geconfronteerd met een onbekende man bij haar woning. Ze liet de man binnen waarna de man het slachtoffer overtuigde goederen en bankpassen aan hem mee te geven.

Van de man is het navolgende signalement bekend:

Man, tussen 30 en 40 jaar oud, droeg zijn zwarte haar in een staartje of knot. Hij was gekleed in een beige broek en zwart vest.