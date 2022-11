Man (55) op Schiphol aangehouden voor bedreiging met gevaarlijke stof

'Gevaarlijke stoffen'

De man zei tegen de leden van de KMar dat hij een gevaarlijke stof bij zich had. Vervolgens werd hij door de KMar aangehouden. De man was dinsdagochtend met een vlucht op Schiphol aangekomen. Een groot deel van Schiphol Plaza werd vervolgens afgezet.

Gaspakken

Een specialistisch team van Defensie heeft vervolgens onderzoek verricht op Schiphol Plaza. Het is op dit moment niet bekend of er ook daadwerkelijk een gevaarlijke stof is aangetroffen bij de man. Rond 15.00 uur werden de afzettingen op Schiphol Plaza weer opgeheven.