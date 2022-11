Veroordeelde mensenhandelaar opgepakt in Roemenië

Europees aanhoudingsbevel

De man werd aangehouden op verzoek van het Nederlandse OM. Hiervoor was een Europees aanhoudingsbevel (EAB) uitgegaan en was de verdachte gesignaleerd.

'De man is veroordeeld voor mensenhandel: hij dwong Roemeense en Moldavische vrouwen in de prostitutie en verrijkte zichzelf met inkomsten uit dat prostitutiewerk', aldus het OM.

'Waar schrikbewind'

Dat ging gepaard met ernstige gevallen van verkrachting, geweld en beperkingen van de persoonlijke vrijheid. “Een waar schrikbewind, waarbij geweld en bedreigingen aan de orde van de dag waren”, aldus de officier van justitie tijdens de zitting die heeft geleid tot de veroordeling van vorige week. Daarnaast is hij veroordeeld voor mensensmokkel, bedreigingen, mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Grensovergang

Het Openbaar Ministerie kan beslissen om een EAB uit te doen gaan wanneer een opgelegde straf hoger is dan vier maanden. Gelet op de ernst van de feiten heeft het OM onmiddellijk de veroordeelde laten signaleren. De man werd maandag gearresteerd bij de grensovergang tussen Hongarije en Roemenië.

Overleveringsprocedure

Wanneer hij naar Nederland wordt overgebracht is nog niet bekend. Na de aanhouding volgt de overleveringsprocedure: de veroordeelde kan kiezen voor een verkorte overleveringsprocedure, dan vindt de overlevering zonder tussenkomst van de rechter plaats. Verzet hij zich, dan buigt de rechter in Roemenië zich over de overlevering.