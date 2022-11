Aantal bijstandsontvangers onder de 400.000

Zes kwartalen daling bijstandontvangers

Al zes kwartalen achtereen zijn er minder bijstandsontvangers in vergelijking met het jaar ervoor. De jaar-op-jaarverschillen worden wel kleiner. In de afgelopen zes kwartalen is het aantal jongeren (tot 27 jaar) met een bijstandsuitkering het sterkst afgenomen. Ook bij deze groep loopt het aantal elk kwartaal minder snel terug. Eind maart was dat nog 15 procent minder dan een jaar eerder, eind september 6 procent. Aan het eind van die maand waren er nog 33 duizend jongeren met bijstand.

Oudere leeftijdsgroepen

Ook bij de oudere leeftijdsgroepen ging de afname minder snel. Het verschil met een jaar eerder bij de 27- tot 45-jarigen was eind maart bijna 9 procent en eind september 7 procent. Eind september 2022 waren er 135 duizend bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep.

45-plussers

Het aantal 45-plussers in de bijstand vermindert het langzaamst. De percentages van de jaar-op-jaardaling in deze groep lagen in de laatste drie kwartalen rond de 2. Het aantal 45-plussers met bijstand kwam daarmee eind september uit op 228 duizend.

Meer personen uit de bijstand dan erin

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van instroom en uitstroom. De meest recente stroomcijfers die beschikbaar zijn, hebben betrekking op het tweede kwartaal van 2022. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand uit dan in. Het gaat om 20,5 duizend uitstromers en 18,4 duizend instromers.