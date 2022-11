Vrouw gewond bij steekincident, verdachte ontsnapte TBS-ser aangehouden

Een 27-jarige inwoonster uit Soest raakte woensdag 30 november bij een steekincident zwaargewond. De 31-jarige verdachte is aan het einde van de middag in Lansingerland (Bergschenhoek) aangehouden.

Omstreeks 13.25 uur kreeg het Operationeel Centrum (OC) in Utrecht meerdere telefoontjes vanwege een ernstig incident in een woning aan de Smitsweg. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse en troffen in de woning een zwaargewonde vrouw aan. Zij bleek meerdere keren te zijn gestoken. De vermoedelijke dader is na zijn daad gevlucht. Uit onderzoek bleek dat het ging om een 31-jarige verdachte uit de Pompekliniek in Nijmegen die woensdagochtend 30 november tijdens begeleid verlof aan zijn detentie is ontsnapt.

Direct werd onder leiding van het Openbaar Ministerie een grote zoekactie ingesteld waarbij het team FastNL en diverse eenheden betrokken waren. Dat leidde tot zijn aanhouding later op de dag in Lansingerland (Bergschenhoek).

De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis, haar toestand is stabiel. De politie onderzoek het incident.