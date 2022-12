Mensen met herkomst buiten Nederland wonen relatief vaak in grote steden

In grote steden wonen naar verhouding veel mensen met een buitenlandse herkomst. Op 1 januari 2022 was bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking in het buitenland geboren, zij kwamen als migrant naar Nederland.

Daarnaast is bijna 12 procent geboren in Nederland en heeft ten minste één ouder die in het buitenland is geboren, de zogenoemde tweede generatie. Dit meldt het CBS in de Rapportage Integratie en Samenleven 2022.

Van alle mensen met een Surinaamse of Marokkaanse herkomst woont iets minder dan de helft in één van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag). Voor mensen met een Turkse of Nederlands-Caribische herkomst is dat iets meer dan een derde. 17 procent van de mensen met een Indonesische herkomst woont in één van de vier grote steden. Van de totale Nederlandse bevolking woont 14 procent in één van de vier grote steden.

Migranten wonen gemiddeld iets vaker in één van de vier grote steden dan de tweede generatie. Voor de groep met een Surinaamse herkomst is dit verschil het grootst. 51 procent van de migranten uit Suriname woont in één van de vier grote steden, tegenover 42 procent van de Nederlands-Surinaamse tweede generatie. Migranten uit Indonesië vormen een uitzondering: zij wonen ongeveer even vaak in één van de vier grote steden als de Nederlands-Indonesische tweede generatie.