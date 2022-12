Fietser omgekomen na aanrijding met auto in Dordrecht

Donderdagochtend heeft er op de Oranjelaan in Dordrecht een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietser en een automobilist. 'De fietser is hierbij helaas overleden', zo meldt de politie donderdag.

Automobilist aangehouden

'De automobilist is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop. De politie komt graag in contact met getuigen', zo laat de politie weten.

VOA

Na het ongeval kwam de verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht. Er waren op het moment van het ongeval veel mensen op de weg en daardoor waren veel mensen getuige van de aanrijding. 'We vragen hen om contact met ons op te nemen. Ook met mensen die (deurbel)camerabeelden hebben, komen we graag in contact', aldus de politie.