Landmacht oefent ondersteunen frontlinie in grootschalig conflict

Niet het gevecht zelf, maar alle ondersteuning van het gevecht. Dat was de afgelopen 2 weken het belangrijkste tijdens oefening Bison Sustain. 'Op en rond het oefenterrein van het Duitse Bergen-Hohne trainden zo’n 2.000 militairen hoe ze een landmachtoperatie in stand kunnen houden. Dat was al lang niet meer geoefend, terwijl het zo belangrijk is: zonder ondersteuning valt een gevecht snel stil', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Bison Sustain

Als de pantserinfanterie een gevecht voert, is er brandstof, munitie, voedsel en water van achter het front nodig. Andersom moeten gewonden en gesneuvelden van het front weer naar het achtergebied. Beide verplaatsingen werden tijdens Bison Sustain uitvoerig getraind. Dat zorgde voor de nodige uitdagingen voor de militairen van met name 43 Gemechaniseerde Brigade en het Operationeel Ondersteuningscommando Land. Zeker omdat er jarenlang vooral getraind is voor ondersteuning tijdens vredesoperaties en niet voor een grootschalig conflict tegen een sterke tegenstander.

Belang van logistiek

'De focus ligt vaak op het gevecht', vertelt de commandant van 43 Gemechaniseerde Birgade, brigadegeneraal Roland de Jong. 'We hebben er bewust voor gekozen om dat nu anders te doen. Het belang wordt nog eens onderstreept door wat we zien in de oorlog in Oekraïne. Daar liepen de Russen op een zeker moment vast omdat hun logistiek niet op orde was..'

Certificering verkenners

De brigadeverkenners hadden een speciale rol in Bison Sustain. Zij kregen de rol van vijandelijke divisieverkenners en moesten het hele achtergebied met commandoposten en logistieke punten in kaart brengen. Het resultaat: aan het einde van de oefening heeft het Brigade Verkenningseskadron zich gecertificeerd. Daarmee is de eenheid klaar om ingezet te worden.

'Maximaal geleerd en getraind'

Brigadegeneraal De Jong was positief over de oefening: 'Ik zie hoe de mensen alle energie erin steken om een goed scenario te maken waarin van alles gebeurt. En dat ze daar ook invulling aan geven, zodat er maximaal geleerd en getraind wordt. Dat is prachtig.'