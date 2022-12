Politie grijpt in vanwege onrust na winst Marokko

Zo verrichte de politie van Amsterdam 9 aanhoudingen, Rotterdam 5 en werden in Den Haag nog eens 6 aanhoudingen verricht. Een agent in Den Haag raakte gewond. Verschillende Marokkaanse organisaties en zelf de trainer van het Marokkaanse elftal hadden fans opgeroepen zich te gedragen. Nadat de ploeg zich op het WK had geplaatst voor de achtste finales was het feest, maar uiteindelijk moest de politie toch ingrijpen toen de sfeer grimmiger werd. Ook in Amersfoort moest de politie een groep van 300 jongeren uiteen drijven.