Regionale trein- en busvervoerders krijgen een week om op cao-eisen in te gaan

Openbaar vervoerbedrijven die zowel bussen als treinen hebben, krijgen van FNV-leden nog een week om in te gaan op hun eisen voor een nieuwe cao Multimodaal. Dat laat de vakbond weten in een ultimatum aan de bedrijven, dat woensdag 7 december om 12.00 uur afloopt.

Edwin Kuiper, bestuurder FNV Multimodaal: ‘Keer op keer komen de werkgevers met mooie beloftes die ze vervolgens niet nakomen. De werknemers voelen zich bedonderd. Als er niet op de eisen wordt in gegaan komen er acties, waarbij stakingen niet zijn uitgesloten.’

APC

De leden eisen onder meer automatische prijscompensatie, zodat lonen, toeslagen en vergoedingen voortaan meestijgen met de prijzen in de winkels. Ook willen ze op 1 juli een eenmalige uitkering van 1000 euro. Daarnaast eisen ze maatregelen om de werkdruk te verlagen. ‘Dat betekent dat er meer regelmaat in het rooster moet komen en dat uitzendkrachten na een jaar een vaste aanstelling krijgen. Zo komen er meer vaste collega’s en hoeven er minder uitzendkrachten ingewerkt te worden’, aldus Kuiper.

Actiebereidheid groot

De onderhandelingen over een nieuwe cao Multimodaal startten begin oktober met de afspraak 10 december een nieuwe cao te hebben. Kuiper: ‘Dat was een mooie start, maar al snel bleken de werkgevers de intenties die ze hadden uitgesproken helemaal niet na te willen leven. Ze kwamen met een belachelijk laag bod en wilden daar niet over onderhandelen. Ook over de werkdrukverlagende maatregelen was geen overleg mogelijk. Onze leden hebben de uiteindelijke voorstellen massaal afgewezen. De actiebereidheid is heel groot.’

1300 mensen

Onder de cao Multimodaal vallen zo’n 1300 mensen, waarvan een derde buschauffeur is en twee derde op de trein werkt als conducteur of machinist. Die laatsten zorgen voor ongeveer 90 tot 95 procent van het regionale treinvervoer. De bekendste bedrijven in de sector zijn Arriva in het noorden en zuiden van het land, Keolis in het oosten en Qbuzz in het westen. De cao Multimodaal staat los van de cao Openbaar Vervoer waarover volgende week 9 december nieuwe gesprekken beginnen.